Karla Melo lanzó furioso descargo contra el personal de salud por "falta de tino" tras alarmante llamada

La actriz Karla Melo, que ha estado en tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo durante los últimos meses, compartió un furioso descargo contra el personal de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la artista -quien debe seguir con exámenes y terapias, pese a estar libre de tumores malignos- relató la angustiante llamada que recibió de parte de la clínica.

"No es la primera vez que me pasa esto. En este proceso, cuando vas descubriendo que tienes una enfermedad y te vas haciendo exámenes y tienes que esperar los resultados, lo pasas muy mal. Hay mucha incertidumbre, las esperas son eternas. Y obviamente por tu cabeza pasa. ¿Me van a decir algo malo?", partió diciendo.

En este contexto, la también cantante explicó que la llamaron "para decirme: 'Karla, la doctora tiene algunas dudas, ¿puedes venir? Y yo, ¿dudas de qué? Solo me decían 'ven, dice que vengas'".

"¿Qué pasa por tu cabeza ahí? Esta hue...se fue a la mierda, no funcionó, me voy a morir (sic)", confesó, relatando que partió inmediatamente a la clínica con su pareja, donde la doctora le dijo que el motivo de la llamada se debía a que no encontraron nada en la resonancia, y que necesitaban confirmar con otro examen que el cáncer había desaparecido.

"¿Por qué no me lo dicen por teléfono? Por qué no tienen un poquito de tino para decir: Hola, ¿sabe qué? La doctora no encuentra nada, un tumor ni nada. Entonces, quiere estar segura', para que uno no piense que se ramificó todo y me voy a morir (...) Ojalá los doctores no nos expongan a eso. Por suerte estamos bien, seguimos avanzando en el proceso", cerró.