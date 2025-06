El podcaster y exfigura televisiva Karol "Dance" Lucero se vio envuelto en una polémica tras plantear en su programa "Un Día +" la posibilidad de que los hombres renuncien legalmente a la paternidad en casos específicos.

La discusión surgió durante un episodio donde Lucero preguntó a sus invitados si sería justo que los hombres no asumieran la paternidad si no lo deseaban, cuestionando: "Si yo quiero tener el hijo y ella no, ¿por qué no puedo decidir si hacerme cargo?", generando un debate sobre igualdad de derechos.

Lucero, en entrevista con OnlyFama, aclaró que sus comentarios eran hipotéticos y no reflejaban necesariamente su postura. Enfatizó estar a favor del aborto libre y de que "la mujer es quien decide". Insistió en que "solamente planteé un tema. En el podcast, solo soy un conductor, me pongo en casos hipotéticos".

La respuesta ministerial

Sin embargo, sus declaraciones generaron críticas, incluyendo una respuesta del Ministerio de la Mujer, que calificó la idea como "abandono parental" y respondió indirectamente en redes sociales, señalando que renunciar a la paternidad es sancionable bajo la Ley Papito Corazón.

Ante esto, Lucero replicó en la misma publicación: "Jajajaja y hasta ustedes se cuelgan ahora... vean el vídeo aunque sea, hablaba en caso hipotético si se aprueba el aborto libre. Quizás quieren tapar y desviar la atención de la corrupción o licencias falsas dentro del ministerio. #factos".