Karol Lucero buscaría sanar su infidelidad en lujoso retiro en Costa Rica

Luego de la controversia por su separación de Francisca Virgilio a raíz de una infidelidad, Karol Lucero estaría preparando un viaje fuera del país. Según reveló el programa "Qué te lo digo", el exanimador de Yingo emprendería rumbo a Costa Rica este domingo para integrarse a un lujoso retiro espiritual.

El periodista Sergio Rojas entregó detalles en pantalla: "Dimos con el paradero que albergaría a Karol Dance a partir del domingo. El destino sería nada más y nada menos que Costa Rica, donde iría a sanar la infidelidad". Se trataría de un complejo que ofrece programas de desconexión, reducción de estrés y reconexión con la naturaleza.

El panel comentó que el paquete incluiría servicios de lujo, con un costo que, según trascendidos, alcanzaría los 50 millones de pesos al mes. "El lugar tiene como objetivo reducir el estrés, desintoxicar la mente y el cuerpo, renovarse de energías positivas y crear equilibrio mental, físico y emocional", detalló Rojas.

En medio de estas especulaciones, Lucero también ha compartido mensajes cargados de arrepentimiento en sus redes sociales. En una de sus últimas publicaciones escribió: "La culpa me atormenta y me obliga a buscar refugio que aún no encuentro", acompañando la frase con una imagen en la que aparece frente a un Cristo.