Kate Winslet recordó la famosa escena de beso del Titanic: "No era lo que parecía"

La actriz británica Kate Winslet revisitó la recordada escena de la película "Titanic" en la que se besaba con Leonardo Dicaprio en la barandilla, y la catalogó de "desastrosa", aunque divertida.

En una nueva entrevista con Vanity Fair, Winslet rememoró la clásica parte en la que dice "estar volando" de la película ganadora de 11 Óscar y dirigida por James Cameron de 1997, mientras era sostenida por el galán estadounidense.

"Dios mío, es todo un romántico, ¿verdad? No me extraña que todas las jóvenes del mundo quisieran ser besadas por Leonardo DiCaprio", bromeó Winslet, quien añadió: "No era lo que parecía".

"Fue una pesadilla"

De acuerdo a la actriz, existió un singular percance que no colaboró en el fluido desarrollo de la escena.

"Seguimos besándonos, y yo iba muy pálida de maquillaje y tenía que revisar nuestro maquillaje -el de los dos, entre toma y toma- y acababa pareciendo que había estado chupando una chocolatina de caramelo después de cada toma porque se me corría el maquillaje".

Al respecto, Winslet comentó a que DiCaprio parecía como si "le faltara un poco de la cara" gracias a los restos de sus cosméticos más pálidos. "Oh Dios, era un desastre", dijo.

A pesar de la molestia de rodar la escena, que tuvo que grabarse cuatro veces, Winslet admitió que fue "bastante divertido" para ella y DiCaprio estar "riéndose y cubiertos del maquillaje del otro".