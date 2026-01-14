Kiefer Sutherland fue detenido por supuesta agresión a chofer del transporte público

El actor británico canadiense Kiefer Sutherland fue arrestado tras protagonizar una presunta agresión a un conductor de un servicio de transporte compartido en Los Ángeles, informó la Policía de la ciudad.

Las autoridades informaron a The Hollywood Reporter que respondieron a una llamada sobre una agresión que involucraba a un conductor de un servicio de transporte compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, alrededor de las 00:15 del lunes (hora local), en la ciudad angelina.

Los agentes de la Policía de Los Ángeles indicaron que el sospechoso entró en un servicio de transporte compartido, agredió al conductor y le profirió amenazas. Ninguna de las personas implicadas resultó herida, según la policía.

Sutherland fue identificado posteriormente como el sospechoso y arrestado en el lugar de los hechos por realizar amenazas criminales, lo que supone una violación del Código Penal de California.

El actor salió de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 dólares, y su primera cita en la corte sobre este caso está programada para el 2 de febrero.