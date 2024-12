Kike Morandé abordó los polémicos dichos de Cony Capelli: "Me tiene sin cuidado"

El pasado noviembre, Cony Capelli habló de sus inicios en la televisión, revelando una incómoda situación que vio mientras era extra en "Morandé con Compañía".

"Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí", confesó la ganadora de "Gran Hermano".

Tras esto, la comediate Belén Mora salió en defensa del animador, desmitiendo que se haya comportado como acusó la bailarina: "Quizás vio a alguien darle un beso al Kike. Yo nunca vi a mis compañeras de elenco besuquearse", aseveró.

Kike Morandé respondió a Cony Capelli

Ahora bien, en conversación con Cooperativa.cl, el rostro televisivo, que volverá a la pantalla chica para conducir "Detrás del muro" de Chilevisión, se refirió a los dichos de la influencer, que causaron revuelo en su minuto.

"Nosotros nos preguntamos qué cosas habrá visto esta niñita porque en realidad es insólito, no sé para qué habla de esas cosas, una niñita a la que le va re bien además, que vi que está en varios programas, pero así es por hablar, por ganarse un premio, no tengo idea, no sé qué es lo que le habrá pasado", partió explicando.

Bajo esta línea, Morandé añadió que este tipo de declaraciones "me tienen totalmente sin cuidado, lo único que me llama la atención es por qué inventar mentiras para dañar a un montón de gente por puro gusto", señalando además que ningún integrante del programa conoce a Capelli.