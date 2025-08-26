La "Chilindrina" fue hospitalizada de urgencia tras una crisis de ansiedad

La actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de Chilindrina en "El Chavo del 8", fue hospitalizada de urgencia hace unos días.

"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia", declaró una cercana a la comediante a TVNotas.

En este contexto, la mujer detalló que a la intérprete "aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte".

No obstante, los médicos detectaron "niveles bajos de sodio" en la intérprete, lo que estaría relacionado a un "deterioro neurológico" que afecta a la artista hace unos meses.

"Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes de quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada", añadió la amiga.

Por su parte, Verónica Fernández, hija de la actriz, confirmó que su madre estuvo internada debido a que "se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar".

Previamente, María Antonieta había hablado abiertamente sobre su tratamiento contra la fibromialgia, enfermedad crónica que provoca fatiga y dolor muscular.