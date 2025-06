"La disertación mala...": Daniella Campos y Adriana Barrientos se enfrentan a gritos

Un caldeado debate en el programa "Zona de Estrellas", de Zona Latina, escaló a gritos entre las panelistas Daniella Campos y Adriana Barrientos, luego de discutir la polémica entre Sergio Rojas y Andrés Caniulef.

El conflicto surgió al abordar declaraciones de Caniulef sobre el fallecido hermano de Rojas, lo que provocó la defensa enérgica de Campos.

La tensión aumentó cuando Barrientos acusó a su compañera de no explicar claramente el contexto: "¡Pero, Daniela, me aburrí! La disertación mala… te pedí que me dieras un contexto". Campos replicó que ya lo había hecho, pero Barrientos insistió en que Manu González fue quien aclaró el tema, desatando una cadena de reclamos.

En un momento álgido, Campos respondió con dureza: "Mira, si a ti no te gustan mis comentarios, te los tienes que callar, aguantar y comértelos. Y si te molesta y te aburren, te paras y te vas". La frase se repitió varias veces, mientras el animador Mario Velasco intentaba calmar los ánimos sin éxito.

Barrientos defendió su postura, alegando que solo pedía claridad, no una opinión. Sin embargo, Campos reiteró: "¡No me vuelvas a faltar el respeto al aire! Ya te lo dije una vez".

Ante esto, el conflicto culminó con Barrientos argumentando que: "Le estás faltando tú el respeto a todo el mundo no contextualizándonos".