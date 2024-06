"La gente la ama": Ben Affleck habla sobre Jennifer López y la atención mediática

Durante las últimas semanas, los rumores acerca del estado de la relación entre los actores Ben Affleck y Jennifer López han llamado la atención de la pareja, aunque precisamente no fue ese el tema que el marido de la estrella de raíces latinas tocó recientemente.

En lugar de aquello, habló sobre la exposición mediática y cómo lleva la fama tras llevar dos años casados con la además cantante y bailarina, todo esto en el podcast "Hart to Heart", de Kevin Hart.

Durante la entrevista, se refirió al hecho de ser criticado en redes sociales por aparecer con cara de "amargado" en las fotografías de paparazzis, asegurando que es sencillamente porque no se siente cómodo.

"No me gusta que me presten atención. Por eso la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enfadado?' Porque alguien tenía su cámara apuntando a mi cara y yo estaba en plan: 'Vale, aquí estamos otra vez'", confesó.

Este aspecto de la personalidad de Affleck difiere bastante a la de J-Lo, quien parece haber nacido para estar frente a las cámaras.

"Fuimos a algún lugar, no lo recuerdo porque ella es muy famosa y ella crea esto. La gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente. A mí la gente me dice: 'Oye, me gusta tu película', y luego dicen: '¡Ahh! JLo, es increíble'. ¿Sabes a qué me refiero?", relató.