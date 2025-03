La razón por la que Emilia Dides descartó a William Levy: "Habla mucho, pero hace poco"

Emilia Dides, actual Miss Universo Chile, reveló detalles sobre su fallido coqueteo con el actor William Levy durante su participación en el certamen de belleza en México.

En una reciente aparición en el programa de CHV, "La Divina Comida", la modelo no dudó en compartir su experiencia y explicar por qué no prosperó una posible relación con el actor cubanoestadounidense.

Durante la conversación con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y otros invitados, Dides describió a Levy como alguien que "habla mucho, pero hace poco".

La modelo criticó la falta de iniciativa del actor, señalando que, aunque hubo interacciones en redes sociales, estas no se tradujeron en acciones concretas para conquistarla. "Mucha fotito, mucho comentario, ¿ya y? ¿Dónde estás?", expresó Dides, añadiendo que "faltó algo que tienes tú y tú (pantalones)".

Pese a esto, Dides admitió que la situación no dependió únicamente del actor. "En verdad hay cosas que no se dan no más en la vida. Hubo ese como coqueteo en redes sociales, sí lo acepto, pero nada más", afirmó.

Actualmente, Emilia Dides está felizmente en una relación con el deportista chileno Sammis Reyes, con quien confirmó su romance durante la pasada Gala de Viña.