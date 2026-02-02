Leandro Martínez reaccionó a mención de Luis Slimming con ingeniosa publicación

El cantante Leandro Martínez reaccionó a la inesperada mención que le hizo el comediante Luis Slimming durante su reciente rutina en el Festival de Las Condes.

Siguiendo con una temática planteada en "Coliseo", Slimming trajo a colación al ex "Rojo" asegurando que los eventos musicales prefieren contratar a su doble antes que el original. "Y Leandro Martínez está viendo esto en su casa y dice 'puta la hueá (sic), por qué no me llevan a mi mejor'", fue el remate de "Don Comedia".

Martínez no dejó pasar el chiste y publicó un video en el que se refirió al chiste de Luis Slimming. "Comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo... honestamente creo que esta es una falta de respeto", comenzó diciendo el cantante.

Sin embargo su reacción tuvo un giro y agregó que "la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles... ¿Cómo es posible que me dejen sin pega?".

"Ya muchachos, contraten al original. Y yo aquí mirando cómo contratan a mis dobles. Slimming tiene toda la razón en lo que dijo: dejen al doble y llamen al original", concluyó.