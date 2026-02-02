Leandro Martínez reaccionó a mención de Luis Slimming con ingeniosa publicación
El cantante fue mencionada en la rutina de "Don Comedia" en el Festival de Las Condes
El cantante fue mencionada en la rutina de "Don Comedia" en el Festival de Las Condes
El cantante Leandro Martínez reaccionó a la inesperada mención que le hizo el comediante Luis Slimming durante su reciente rutina en el Festival de Las Condes.
Siguiendo con una temática planteada en "Coliseo", Slimming trajo a colación al ex "Rojo" asegurando que los eventos musicales prefieren contratar a su doble antes que el original. "Y Leandro Martínez está viendo esto en su casa y dice 'puta la hueá (sic), por qué no me llevan a mi mejor'", fue el remate de "Don Comedia".
Martínez no dejó pasar el chiste y publicó un video en el que se refirió al chiste de Luis Slimming. "Comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo... honestamente creo que esta es una falta de respeto", comenzó diciendo el cantante.
Sin embargo su reacción tuvo un giro y agregó que "la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles... ¿Cómo es posible que me dejen sin pega?".
"Ya muchachos, contraten al original. Y yo aquí mirando cómo contratan a mis dobles. Slimming tiene toda la razón en lo que dijo: dejen al doble y llamen al original", concluyó.