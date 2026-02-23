Lenwa Dura, exTiro de Gracia, fue hospitalizado de urgencia tras preocupantes mensajes

El rapero Lenwa Dura, exintegrante de Tiro de Gracia, alarmó a sus seguidores con un preocupante posteo.

A través de su cuenta de Instagram, el artista nacional mostró tendencias suicidas al publicar su despedida, afirmando estar "choreado al máximo por todo el maltrato, las amenazas, no dejar trabajar. Estaban todas las burlas, ya me aburrí".

"Yo ya me aburrí cabros", dijo el reconocido MC -que padece diabetes-, para luego inyectarse una pluma de insulina en el abdomen.

Y añadió: "Ojalá se acuerden de mí y que sean felices no más po cabros. Que sean felices no más, yo ya me aburrí y me voy cabros. No se preocupen por mí, ya estoy cansado, cansadísimo. Me voy a dormir, a descansar por fin. Al fin me voy para no molestarlos más".

Posteriormente, Amador Sánchez, nombre real del rapero, hizo referencia a los problemas legales que ha tenido con Juan Sativo, Universal Music y la SCD por el nombre del grupo: "Juan Sativo ganaste; Universal, ganaste; SCD, ganaste. Mi hija también, que se lleve todo; total, uno después de muerto no se lleva nada", lanzó.

"A los memeros que estaban diciendo que alguna vez me matara en vivo, ya po lo hice ya, así que en un ratito más me voy. Cuídense cabros, que estén bien y nos vemos en otra vida quizás", sentenció.

Lenwa Dura fue hospitalizado

Poco después de estos posteos, el músico fue rescatado por Carabineros en su hogar de San Ramón y trasladado al Hospital Padre Hurtado, consignó The Clinic.

En tanto, el citado medio señaló que Sánchez ingresó a urgencias y, aunque no hay mayores detalles de su estado de salud, sus signos vitales están estables y se encontraría consciente.