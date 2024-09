Leonor Varela recordó fallida petición de matrimonio de villano de "Titanic"

La actriz Leonor Varela repasó su vida amorosa revelando que recibió varias peticiones de matrimonio, las cuales no llegaron a concretarse.

En el programa "De tú a tú", la intérprete recordó desastrosa primera propuesta, hecha por el actor Billy Zane, con quien protagonizó la miniserie "Cleopatra".

"Fue todo mal, me lo pidió como no hay que hacerlo. Él estaba ensayando una obra en San Diego, entonces me invitó y empieza a cantar una canción, se da vuelta, se acerca, se me arrodilla y me da el anillo frente a todos", relató la chilena, que tenía 27 años en ese entonces.

Sin embargo, la relación con el recordado villano de "Titanic" no prosperó: "Yo no entendía nada, se lo acepté, pero me dio crisis de pánico y en la noche se lo tiré a la cara", añadió.

"Yo no sabía que hay una diferencia de idiosincrasia, porque yo a él le decía 'fiancé', que en francés significa pololo o novio, pero en Estados Unidos 'fiance' significa 'prometido', y con decirle así él entendía que yo quería que me pidiera matrimonio", explicó.

Asimismo, Varela rememoró la oferta matrimonial del director de vídeos musicales Anthony Mandler, conocido por trabajar con estrellas como Rihanna y Taylor Swift. "Le dije que sí, pero nunca me proyecté con él con familia o hijos. Me di cuenta de que no quería tener hijos con él", afirmó, señalando que solo sintió la necesidad de ser madre con Lucas Akoskin, su exesposo.