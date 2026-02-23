"Los milagros existen": El Flaco recuperó su maleta y su icónico gorro en Pucón

El comediante Paul Vásquez, conocido como "El Flaco", confirmó que recuperó su emblemático gorro luego de extraviar una maleta durante un viaje a Pucón, accesorio que forma parte central de su identidad artística y que lo acompaña habitualmente en sus presentaciones humorísticas.

Horas antes, el humorista había utilizado sus redes sociales para solicitar ayuda tras perder una maleta gris con ruedas y un logo blanco de "turismo Meridian", donde guardaba herramientas de trabajo y su tradicional prenda.

"Incluye mis herramientas de trabajo y mi gorro. La última vez fue vista en el parque municipal. Si es que alguien se la ha llevado por equivocación o encontró por ahí, por favor informarme por este medio", agregó el comediante en sus historias, apelando a la colaboración de la comunidad.

Más tarde, Vásquez informó que logró recuperar sus pertenencias gracias a una vecina del sector: "Hola, amigos y amigas queridas de acá de Pucón. Bueno, los milagros existen", comentó al inicio de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Gracias a nuestra querida vecina Camila Curarrehue, que encontró nuestra maleta botada", expresó el artista, quien añadió con humor: "Así que recuperamos al 'Flaco', hay 'Flaco' para rato. Desde ahora usted es mi santita de acá de Pucón".

Finalmente, cerró con un mensaje directo: "Muchas gracias. Y al que la hizo: La hiciste mal".