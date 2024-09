Luis Jiménez confirma el fin de su matrimonio con Coté López: "Firmamos el divorcio"

A través de redes sociales, Luis Jiménez confirmó el quiebre definitivo de su matrimonio con Coté López.

La expareja, que inició su romance en 2006 y comparte cuatro hijos, había terminado y retomado su relación en más de una ocasión durante el último año. Sin embargo, tras varias polémicas, la también escritora confirmó su separación el pasado junio.

Ahora bien, el "Mago" abordó su situación sentimental a través de su cuenta de Instagram.

Mago Jiménez confirma quiebre definitivo con Coté López

"Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio", partió explicando.

Bajo esta línea, el exdeportista reveló un dato desconocido para el público: "También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados".

"Sí, estoy soltero, sin pareja, no buscando pareja, no, estoy súper bien así", sentenció Jiménez.