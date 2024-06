Luky Buzzio reveló duro drama personal: Sufrió abuso en su infancia

El actor Luky Buzzio, recordado por su trabajo en "Morandé con Compañía", reveló haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

A través de su podcast "Historias asombrosas", el argentino radicado en Estados Unidos relató estos traumáticos episodios ocurridos durante su niñez en la casa de su familia en Mendoza.

"Es como un fuego que no te deja vivir, siempre vas a sentir esa piedra en el zapato y no la vas a encontrar", aseguró Buzzio con un sentido relato que "me costó mucho decirlo, pero quiero ayudar a otra gente".

"Más o menos tenía 5 o 6 años, mi hermano me llevaba cuatro años más... esto sucedió con un supuesto primo, el hijo de la hermana de mi abuela", dijo el actor, quien mencionó a su abusador con nombre y apellido.

El drama de Luky Buzzio

El recordado "Pichulotote" detalló que en cada reunión familiar, este primo "nos llevaba debajo de la cama y hacía sus malabares nefastos, con esta astucia que tiene esta gente... pasó un par de veces, pero nunca le dije a mi mamá y nunca lo comenté con mi hermano".

Buzzio agregó que estos episodios lo han marcado hasta el día de hoy, que han afectado su relación con sus hijas y que "me convirtieron en una persona insegura".