Mane Swett enfrentará "juicio clave" por la custodia de su hijo: "Sería el definitivo"

La actriz Mane Swett enfrentará esta semana un juicio clave para recuperar la custodia de su hijo, quien lleva 3 años en Estados Unidos junto a su padre.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, la instancia legal se llevará a cabo este viernes: "Este viernes hay un juicio que es crucial, a las 10 de la mañana, en un juzgado de Nueva York".

Bajo esta línea, la comunicadora explicó que este juicio "debería ser el definitivo, porque ya se han agotado casi todas las instancias para ella, por lo tanto, este viernes, por fin, va a poder tener una respuesta más definitiva con respecto a si va a poder traer de vuelta a su hijo a Chile o no".

"Así que a mandarle buenas energías, buenas vibras, como yo sé que lo han hecho durante todo este tiempo, para que todo salga bien", sentenció la panelista de "Hay que decirlo".

La batalla judicial de Mane Swett

Cabe recordar que la disputa legal entre la intérprete de "Papi Ricky" y John Bowe, su expareja y padre del niño, inició en 2023, luego de que Santiago Bowe Swett viajara a Estados Unidos para pasar sus vacaciones. Sin embargo, el menor no regresó a Chile, lo que dio inicio a un proceso judicial que se ha extendido por casi tres años.

Y si bien, en octubre del año pasado, el tribunal había cerrado definitivamente el caso -rechazando todos los recursos interpuestos por la artista-, el fallo fue anulado por la Corte Suprema dos meses más tarde.

"El asunto se desestima por falta de jurisdicción personal y todas las determinaciones previas, incluida la determinación de otorgar al padre la custodia legal y física exclusiva del menor en cuestión", expuso Gutiérrez en diciembre de 2025, precisando que la chilena no había sido "notificada para asistir a una de las audiencias del juicio".

Asimismo, reportes indicaron que no existía un régimen de visitas, lo que habría impedido el contacto entre la actriz y su hijo.