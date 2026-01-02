María Gracia Omegna desata rumores de romance tras pasar Año Nuevo con actor de Mega

La actriz María Gracia Omegna sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes junto a su colega Max Salgado, encendiendo rumores de un posible nuevo romance.

Las publicaciones, difundidas durante la celebración de Año Nuevo, mostraron a los intérpretes cenando a la luz de las velas y un ambiente íntimo, acompañadas de mensajes de buenos deseos para el 2026.

A esto se sumó un registro compartido por el propio rostro de Mega, quien retrató a la artista y añadió el mensaje: "Una María Gracia Omegna les desea un feliz 2026".

Cabe recordar que Omegna mantuvo una relación con Gabriel Urzúa, la que llegó a su fin hace algunos meses. De hecho, el actor confirmó recientemente en el programa "Fiebre de Baile" -donde es uno de los participantes- que se encuentra soltero.

Por su parte, Max Salgado también cerró un ciclo sentimental tras terminar su relación con la actriz Octavia Bernasconi.

Hasta ahora, ninguno ha confirmado públicamente el romance, pero las publicaciones bastaron para instalar el tema y generar conversación en redes sociales.