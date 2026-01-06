Mariana Derderian hace comparación entre Chile y Venezuela: "No le va a caer bien a todos"

La actriz Mariana Derderian hizo una inesperada comparación entre Chile y Venezuela, país donde nació y vivió por 10 años.

En el podcast "Más que titulares", la intérprete planteó las diferencias entre ambos países. "Soy venezolana y aquí voy a decir algo que, por supuesto, no le va a caer bien a todo el mundo, pero me parece que es correcto decirlo", partió diciendo, señalando que sus padres decidieron volver a Chile para estar más cerca de la cfam

"Venezuela es un país que, con todo lo que sabemos (...) Hoy es otro país, pero en la época en que mis papás vivieron en Venezuela, era un país muy alegre, que pasa mucho en Centroamérica y que a lo mejor tiene que ver con el clima, tiene que ver el hecho de que la gente anda liviana, es más abierta y alegre desde la música, desde enfrentar los problemas", agregó.

Posteriormete, la artista comparó ambos paises: "Cuando yo llegué (a Chile) a mí me preguntaban 'cómo es tú número de teléfono, en qué comunas vives, cuántos televisores tienes en la casa', porque existe esa necesidad de encasillarte", complementó.

"Yo creo que es la Cordillera de los Andes, no sé si la oscuridad, estamos hablando de aparentar siempre y eso en Venezuela no se da", agregó.

Finalmente, Derderian recordó que en Caracas "tú podías tener una casa súper grande y al lado tenías un rancho, y la gente convivía. Esa alegría de vivir, ese entusiasmo, ese amor por los animales... entonces había una sensación de alegría constante en el pueblo".