Mariela Sotomayor relató duros episodios de violencia intrafamiliar

Mariela Sotomayor se quebró en pantalla al relatar crudos detalles de la violencia intrafamiliar que vivió en su matrimonio con Felipe Salinas.

Tras abordar en "Only Fama" la denuncia por estafa contra Rafaella Sotomayor, hermana mayor de la periodista, con quien dijo estar "100 % separadas", Michael Roldán le consultó sobre los rumores que involucraban sentimentalmente a la tarotista con su exmarido.

"Yo no tengo cómo asegurar eso, no lo sé", contestó, añadiendo que "la actitud que ella tomó cuando yo terminé con mi marido, fue muy extraña". Asimismo, la comunicadora confesó haberle sido infiel a Salinas, aunque solo sucedió porque su matrimonio estaba llegando a su fin y ella era víctima de maltratos.

El testimonio de Mariela Sotomayor

"Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca", afirmó, confesando que intentó ocultar estos hechos de sus hijos.

Sin embargo, una mañana fue agredida por su ex en estado de ebriedad, hecho que fue presenciado por uno de los niños, decidiendo llamar a Carabineros. "Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez", aseveró.

En tanto, cuando Sotomayor se separó, fue a la casa de su hermana y le confesó haber tenido una relación extramarital con un amigo, que también estuvo involucrado con Rafaella, por lo que está se molestó y le contó a su en ese entonces cuñado.

Posteriormente, el padre de sus hijos apareció y agredió a Mariela frente a su hermana, que decidió ignorar el hecho y no ayudarla. "Fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme", relató.