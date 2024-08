Mauricio "El indio" Medina detalla complejos momentos antes y después de amputación

El comediante Mauricio Medina será parte de los invitados del más reciente capítulo de "Podemos hablar" de CHV.

Durante su participación en el espacio, donde estará también acompañado por el presentador Rafael Araneda y la atleta Berdine Cartillo, "El indio" se pondrá de pie luego de haber pasado por la amputación de la parte inferior de su pierna derecha.

En medio de la instancia, el exDinamita show detallará las complejidades relacionadas a su recuperación, así como explicará cómo llegó a pasar por el serio procedimiento quirúrgico.

"Es tan lento el proceso. Uno quiere estar luego caminando, lo primero que uno se imagina, me voy a parar y voy a salir caminando y no", manifestó "El indio", quien actualmente está presentando su show de stand-up "Mala pata" donde relata esta historia.

"¿Qué me hicieron?"

El comediante se encontraba trabajando en Lima mientras una infección en su pie derecho empeoraba. No lo dejaron subirse al avión debido a su evidente mal estado de salud, por lo que debió tomar un bus de Lima a Tacna que tardaba 22 horas.

Siendo la quinta vez que ha estado con riesgo vital y esta la más comprometedora, Mauricio Medina arribó de urgencia al hospital de Arica, donde en primera instancia le fue amputado hasta su tobillo.

Sin embargo, los médicos se dieron cuenta que la infección seguía ahí, por lo que debieron amputar hasta la parte inferior de su pierna. Después de 15 días de coma inducido, Medina finalmente despertó, y reaccionó conmocionado ante la operación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

"Fue terrible, fue chocante, le preguntaba a mi señora: '¿Qué me hicieron? ¿Por qué estoy así?'. Me porté horrible en el hospital", confesó Mauricio Medina, quien en junio de este año recibió su prótesis ortopédica y desde entonces, ha mostrado su progreso en redes sociales.

En medio de la instancia, tampoco faltó espacio para el humor y "El indio" hizo reír a todos en el estudio. "Un amigo me puso manguera de plaza, porque empiezo parado aquí y me voy para el lado, me voy para el lado, me voy para el lado", soltó.

"Mis amigos ahora son los más beneficiados, porque ya no piensan en qué regalarme; me dan los calcetines guachos", expresó Mauricio Medina.