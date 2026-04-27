"Me quedó la mansa embarrada": Pamela Leiva aclara rumores de infidelidad a su expareja

La comediante Pamela Leiva aclaró las acusaciones de infidelidad de parte de su expareja, conocido como el "Garoto".

Fue hace una semana que la exchica reality presentó a su actual pololo en el programa "El Desestrece", motivo por el que su ex -de nacionalidad brasileña- afirmó que estuvo "tres años en una relación paralela sin saber toda la verdad".

Asimismo, el hombre indicó que, para él, no fue una ruptura, sino que "de una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia".

Pamela Leiva responde al Garoto

Por su parte, durante la última emisión del programa de comedia, Leiva negó los dichos de su ex, enviando un directo mensaje.

"Me quedó la mansa embarrada chiquillos. La semana pasada yo feliz aquí presentando a mi pololo y luego el día miércoles, salieron algunas acusaciones en mi contra en la prensa nacional. Fui acusada de infidelidad por mi ex", partió diciendo.

Bajo esta línea, la comediante admitó que su único error fue que "cuando conocí al dentista yo me pegué un pequeño porrazo con él y él tuvo que arreglar los dientes y yo en la honestidad le conté al hombre que me había servido al dentista la primera vez pero yo creo que los vínculos pueden cambiar y mi pololo no está exento".

"Ahora quiero hablarte a ti, a tigaroto, me dejaste pésimo, tenía a todos engañados aquí en Chile que yo prácticamente me estaba sirviendo a Fabricio, pero tus ansias de fama me dejaron en evidencia que el garoto es más de Temu, hasta el Kiwi es más encachado que tú", continuó.

"Nunca quise mostrarlo para no alardear, pero las redes sociales fueron crueles al enterarse de las acusaciones que a mí se me imputaban, la gente inmediatamente fue a hacerse presente en redes sociales. Leí comentarios como, 'oye pero el hue... feo', 'oye pero el garoto es más feo que cuando nació el papá se hizo la vasectomía,con razón no lo mostraba por eso lo tenía más escondido que moto robada', y el más cruel de todos, yo encuentro que igual este fue mucho, 'oye el garoto no tiene dientes y ahora lo cambió por un dentista'", agregó.