"Mi corazón no necesita más": DJ Méndez llegó a Suecia para acompañar a su hijo

La salud de Leo Méndez Jr., hijo del cantante DJ Méndez, ha mantenido en vilo a sus seguidores durante las últimas semanas. Diagnosticado con anorexia nerviosa, el joven fue sometido a una lobectomía para extirpar parte de su pulmón izquierdo en Suecia.

Aunque la operación fue exitosa, poco después sufrió una sepsis, una infección generalizada que lo obligó a regresar al hospital, donde permanece internado bajo estricta observación médica.

En medio de este complejo proceso, el arribo de su padre desde Chile marcó un punto de inflexión emocional. "Al fin papito mío… estamos todos completos, mi corazón no necesita más", escribió Leo al anunciar el reencuentro.

El joven compartió que DJ Méndez llegó directamente al hospital: "Llegó justo para supervisar mis rondas que me obligan a hacer. Le mostré la unidad completa donde estoy internado, el personal que me cuida y qué suelo hacer durante el día", relató en sus historias de Instagram.

La compañía de su madre y hermanas también ha sido clave en este proceso: "El ver cómo se turnan por venir a estar a mi lado aunque esté durmiendo", escribió Leo, agradeciendo el apoyo de su familia.

Finalmente, valoró la presencia silenciosa de su ex, con quien convive y ha atravesado su enfermedad: "Pasan los días y él me ve apagándome poco a poco, sin saber exactamente cómo ayudar, pero sin irse. Presente, incluso cuando yo no estoy. Sin pedir nada a cambio".