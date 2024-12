Monserrat Álvarez confirma su salida de Chilevisión tras seis años

La periodista Monserrat Álvarez confirmó su salida de Chilevisión tras seis años de trabajo en la estación.

"Este 27 de diciembre será mi último día en Chilevision y 'Contigo en la mañana'. Han sido 6 años increíbles, intensos, exigentes y donde aprendí kilos", señaló en sus redes sociales.

Además señaló que "me encantan los desafíos y también cerrar ciclos y hacer cosas nuevas" y que "tomar un matinal ha sido el desafío más grande de mi vida". "Me voy muy triste, pero también contenta por el futuro", agregó, aunque no confirmó cuál será su nuevo canal.

De acuerdo al portal Glamorama Álvarez será rostro de TVN a partir de 2025.