Muere el actor Patrick Muldoon, conocido por "Salvados por la campana" y "Days of Our Lives"

El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives" y "Salvados por la campana", murió a los 57 años.

La hermana de Muldoon, Shana Muldoon-Zappa, declaró a TMZ que el intérprete sufrió un infarto mientras se duchaba el domingo por la mañana, después de tomar café con su novia en su casa de Beverly Hills.

En este contexto, la mujer decidió ir a ver cómo estaba porque tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el suelo del baño, según explicó Shanna y, pese a los intentos del servicio de urgencias por reanimarlo, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Muldoon comenzó su carrera como actor mientras aún estaba en la universidad, consiguiendo el papel de Matt en la comedia de situación "Quién es el jefe?" ("Who's the Boss?"). Tras graduarse, asumió el papel de Jeffrey Hunter en "Salvados por la campana" ("Saved By The Bell").

El actor, originario de Los Ángeles, interpretó a Austin Reed en la telenovela "Days of Our Lives" de 1992 a 1995, y nuevamente de 2011 a 2012. También dio vida a Richard Hart en la popular "Melrose Place" durante varias temporadas.

Además de su éxito televisivo, Patrick fue reconocido por sus papeles cinematográficos protagonizando "Starship Troopers" (1997) como Zander Barcalow. También participó en "Deadlock" (2021), "Vanquish" (2021), "Dakota" (2022), "Marlowe" (2022) y "Murder at Hollow Creek" (2023).

Su última película, "Dirty Hands", se estrenará de forma póstuma a finales de este año.