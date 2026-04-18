Muere la actriz Nadia Farès tras accidente en una piscina: estuvo una semana en coma

La actriz francesa Nadia Farès, hallada el pasado domingo inconsciente en una piscina en París, murió este viernes a los 57 años.

"Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", confirmaron sus hijas Cylia y Shana Chasman, solicitando "respeto y discreción" durante su luto.

La intérprete, cuyo deceso ocurrió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, pasó una semana en coma luego de haberse desvanecido a raíz de un "incidente cardíaco".

La artista, de origen marroquí, alcanzó la fama con la cinta "Los ríos de color púrpura" (2000), colaborando además con directores como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Además, la actriz tenía previsto iniciar en septiembre el rodaje de su primera película como directora y guionista, proyecto con el que buscaba dar un nuevo paso en su carrera dentro de la industria audiovisual.

Cabe mencionar que Farès había revelado que en 2007 se sometió a una cirugía cerebral por un aneurisma de gran tamaño y que, en los años posteriores, enfrentó complicaciones cardíacas que derivaron en varias intervenciones, cuadro de salud que había mantenido bajo seguimiento médico.