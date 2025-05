Myriam Hernández se sinceró sobre el Estallido Social: "Era necesario"

La cantante Myriam Hernández compartió por primera vez sus opiniones acerca del Estallido Social.

En conversación con La Segunda, la voz de "Herida" reflexionó sobre las protestas que iniciaron en octubre del 2019, señalando que "era necesario y se veía venir".

"Había mucha gente que no se sentía escuchada ni respetada. Todo lo que ocurrió fue tremendo y terrible, pero creo que sí hubo un remezón a nivel de conciencia. Había mucha gente que no se sentía escuchada ni respetada", aseguró.

Myriam Hernández y su encuentro con Boric

Si bien, la intérprete de música romántica estuvo casada por más de tres décadas con Jorge Saint-Jean, uno de los fundadores de Evópoli, la artista -que incluso se abanderó por la campaña de Joaquín Lavín en 1999- señaló respetar "a mi país y al Presidente que sea".

En este contexto, la Baladista de América habló sobre el presidente Gabriel Boric, con quien se reunió para el Día de la Mujer el pasado marzo, durante un acto en el que participó.

"Al inicio le decía 'Presidente', después le dije 'Presi' y ya sobre el escenario le dije 'Gabito'", reconoció, definiendo al mandatario como "encantador".

"Me reveló que su mamá, cuando era chico, le había comprado dos casetes míos y que él se sabía 'a la pata' las canciones. En ese momento me dijo 'déjame darte un abrazo, estoy tan feliz de que estés acá' y le respondí que yo también estaba feliz de que me haya invitado, sobre todo por lo que significa la conmemoración del 8M", relató.