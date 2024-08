Nano Calderón está en conversaciones para entrar a un reality

Hernán "Nano" Calderón comentó recientemente que no descarta eventualmente ingresar a un programa de telerrealidad.

Mediante sus redes sociales, el polémico hijo de la figura televisiva Raquel Argandoña dejó entrever a sus seguidores que podría estar negociando su posible entrada a un reality de Canal 13.

En una historia compartida por Nano en la red social, el joven parece estar en una oficina de la estación privada. Después, subió una imagen del logo del canal, para después borrar los registros.

"Como que agua y no me tienen Coca Zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos que esté sentado aquí jajaja. Uno se acercó a decir Nano, cuando dijiste 'los escucharé' aquí saltaban porque venías", escribió Calderón.

Conjeturan que Nano Calderón podría sumarse la nueva propuesta del formato estilo "Pelotón", "Palabra de honor".