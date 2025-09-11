Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

La cantante Nicki Nicole habló por primera vez en público sobre su relación con el futbolista Lamine Yamal.

Durante un desfile de modas en Barcelona, donde compartió con diversas figuras del espectáculo, la artista expresó su felicidad por estar en el país europeo.

"Estoy muy feliz en Barcelona. La verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo", declaró a los medios españoles, según la revista Hola!.

Consultada por el ámbito personal, la argentina confesó estar "muy feliz, estoy muy enamorada", desmintiendo rumores sobre un supuesto quiebre con el jugador del FC Barcelona.

"Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor", gritó una reportera, haciendo reír nerviosamente a la oriunda de Rosario, quien lanzó besos a la cámara.

Cabe recordar que la cantante y el deportista confirmaron su relación el pasado 25 de agosto, donde subieron una romántica postal a redes sociales, en el marco del cumpleaños de la intérprete de "X eso BB".