Nieta de Snoop Dogg muere a los 10 meses

La familia de Snoop Dogg atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su nieta, Codi Dreaux, quien murió a los 10 meses de edad.

La noticia fue confimada por Cori Broadus, hija menor del rapero, a través de su cuenta de Instagram."Lunes, perdí el amor de mi vida. Mi Codi", escribió en el posteo donde se le ve sosteniendo a la bebé.

El padre de la lactante, Wayne Deuce, también expresó su dolor públicamente al señalar: "He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá.

Por su parte, el icono del rap, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr., manifestó su apoyo a su hija compartiendo una imagen familiar junto a emojis de corazones y manos en oración, sin agregar texto.

De acuerdo a lo explicado por Cori, la pequeña nació con solo 25 semanas de gestación, lo que obligó a su hospitalización prolongada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. A comienzos de enero, la familia había celebrado su alta médica.

Asimismo, se informó que Codi permaneció casi 10 meses hospitalizada antes de regresar a su hogar. Hasta ahora, no se ha informado públicamente la causa médica específica de su fallecimiento.