No hizo caso: Aseguran que Maly Jorquiera echó de la casa a Sergio Freire, pero él se opuso

Desde hace algunos días, el escándalo de infidelidad que involucra al comediante Sergio Freire ha sacudido el mundo del espectáculo, incluso con la afectada, Maly Jorquiera, haciendo chistes sobre lo ocurrido.

"Me carga Shakira, pero me uní al club", dijo el fin de semana quien hace seis meses está casada con el ex "Club de la Comedia" en un show de stand up, al confirmar públicamente la situación. Aunque a diferencia de la colombiana, al parecer, ambos siguen conviviendo juntos a pesar de todo.

Una solicitud declinada

Por lo menos eso fue lo que sostuvo la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien en el último capítulo del programa "Hay que decirlo" develó que en un principio Jorquiera le pidió a Freire que "armara sus maletas y se fuera de la casa" en la que ambos conviven.

Una solicitud que fue declinada por Sergio Freire, según los rumores, porque está obstinado en reparar y continuar con la relación a pesar de todo, y a esperar que "las cosas se solucionaran, se calmaran", sostuvo la periodista.

"Entonces (se quedó) como haciéndose el leso, siguió en la casa. No sé si va a cambiar la situación ahora que se hizo público", complementó, a pesar de la reacción de Maly al pedirle que se fuera del domicilio.

"Para cerrar un poco el tema de ellos, ellos hasta la semana pasada por lo menos, y tengo entendido esta también, siguen viviendo juntos, siguen bajo el mismo techo", introdujo Gutiérrez sobre el tema.