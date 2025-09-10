Pablo Macaya detalla su vida en Nueva York: "No me interesa trabajar"

El actor Pablo Macaya entregó detalles sobre su vida en Nueva York, tras llevar seis años fuera de Chile junto a su familia.

En conversación con LUN, el intérprete -que en 2018 se mudó a Estados Unidos junto a su esposa, la actriz María José Contreras, y sus dos hijos- reveló que el trabajo ha dejado de ser su prioridad.

"Mi vida en Nueva York es súper tranquila. Es una vida muy familiar. Me dedico a estar con mis hijos, cuidarlos, llevarlos al colegio. Estoy a cargo de la casa", detalló el artista, cuya esposa se desempeña como profesora de teatro en la Universidad de Columbia.

Bajo esta línea, el protagonista de "Soltera Otra Vez" explicó que cuando era joven "no tenía ganas de tener niños y decía: 'Cuando tenga espero ser más grande y así fue, entonces me he dedicado a estar con ellos todo lo que puedo'. Trabajo cuando se puede, cuando me dan ganas, cuando todo calza, pero en general mi tiempo es para la familia".

¿Volverá a Chile?

Sobre el ámbito laboral, Macaya declaró: "Trabajo cuando se puede, cuando me dan ganas (...) Tengo permiso, pero la verdad, no me interesa trabajar. Trato de hacer lo posible por no trabajar, y tener tiempo libre, estoy como Don Ramón".

"Comenzar una carrera acá, no. No me vine con esa ambición (...) Cuando me toca trabajar lo disfruto, voy (a Chile) y lo hago, pero sé que se acaba en dos o tres meses y me devuelvo a mi casa, sin ansiedad ni apuro", agregó el intérprete, que ha viajado a territorio nacional para grabar series como "42 días en la oscuridad" y "Baby Bandito".

Finalmente, el actor señaló que no tiene intenciones de volver a Chile, al menos hasta que sus hijos terminen la enseñanza básica. "No tenemos planes ni apuro. Lo vamos a definir entre todos. Hoy estamos instalados acá y estamos bien", sentenció.