Pamela Díaz criticó incursión de famosas en plataformas para adultos: "No son empoderadas"

Una dura crítica hizo Pamela Díaz a las famosas que han incursionado reciéntemente en la venta de contenido para adultos.

En su programa "Hay que decirlo" de Canal 13, la animadora abordó los casos de Titi Ahubert y Cathy Barriga, quienes comenzaron a utilizar este tipo de plataformas para generar dinero en medio de casos judiciales familiares y personales.

"Las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas. El 80% de las mujeres, y me incluyo, que tenemos hijos y que nunca nos ha ayudado ningún hombre (...) y para mi, todos nuestros actos tienen consecuencias", comenzó diciendo.

Díaz agregó que "con este físico y esta cara por supuesto que un Only Fans me sale más fácil y me gano 100 millones de pesos en un mes, pero tengo hijos".

"He conocido situaciones en las que los hijos lo pasan pésimo. En el caso de Cathy Barriga, su hijo tuvo que cerrar su cuenta de Instagram porque lo estaban molestando", sostuvo, y señaló que "cuando tu pones un titular así, dices que el tema es súper libre y que 'muestren las pechugas'".

"No me parece que lo pongan como algo tan banal. Porque las mujeres trabajamos y nos sacamos la cresta para sacar adelante a nuestros hijos", concluyó Pamela Díaz.