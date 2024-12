Tras embargo en su casa, Titi Ahubert debuta con contenido para adultos

La modelo Titi Ahubert abrió una cuenta en un sitio de contenido para adultos luego de que hace unos días embargaran muebles de su casa mientras su esposo Daniel Sauer está detenido por el caso Factop.

Ahubert confirmó que realizó sesiones fotográficas para una de las plataformas de contenido para adultos con la idea de "salir adelante con sus hijos".

"No estoy generando lucas y tengo una familia, tengo que pagar luz, agua, gas. Yo necesito trabajar y me lo tomo como un trabajo", dijo la modelo a LUN.

También aseguró que su decisión la tomó porque "hoy en día tengo que sacar adelante a mi familia y la tengo que sacar por muchos años más, creo que ya es la hora de ponerme las pilas y trabajar".

Asimismo, aseguró que se arrepiente de haber dejado de trabajar y que "debí haber sido un poquito más inteligente, ahora me doy cuenta, quizás haber tenido el departamento de soltero de Daniel a mi nombre, por si acaso llegaba a pasarle algo, tener algo, o esta casa, pero no, yo no tengo nada".