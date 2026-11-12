Pamela Díaz protagonizó tenso cruce con Javiera Díaz de Valdés en "Vértigo Extremo"

Pamela Díaz habría protagonizado un tenso intercambio con la actriz Javiera Díaz de Valdés durante las grabaciones de "Vértigo Extremo" (Canal 13).

El episodio fue revelado por la periodista Fanny Mazuela en el programa "Zona de Estrellas", donde relató que la situación ocurrió el martes en Mall Plaza Vespucio, durante una jornada que se extendió más de lo previsto.

"Ayer (martes) fue la grabación de Vértigo Extremo y estaba todo bien en Mall Plaza Vespucio. Estaba todo surgiendo correctamente, pero se atrasaron un poco en las grabaciones, una hora más", explicó la comunicadora, detallando que el rodaje debía finalizar a las 20:30 horas, pero terminó cerca de las 21:30.

Según el relato de la comunicadora, una de las invitadas manifestó su molestia por la extensión de la jornada y habría cuestionado directamente a la producción. "Dijo que era una falta de respeto y que tenían que hacerle un contrato exclusivo con este nuevo horario. Se pegó el show", afirmó, antes de identificar a Javiera Díaz de Valdés como la protagonista del reclamo.

La reacción de Pamela Díaz ante el reclamo

Posteriormente, la situación escaló hasta que Pamela Díaz decidió intervenir y respaldar al equipo de producción.

"La conductora que le dijo de todo, menos que era bonita a Javiera Díaz de Valdés", comentó Mazuela al describir la reacción de la animadora.

Además, agregó que Díaz "le paró los carros y le dijo que pare de reclamar. Se cuadró con la producción y le dijo 'cálmate'". Finalmente, sostuvo que la intérprete habría bajado el tono de sus reclamos, aunque continuaba molesta porque tenía una hija y compromisos comerciales.