Pancha Merino responde a dichos de Ingrid Cruz: "Se agarraba a mi pololo"

La actriz Pancha Merino respondió duramente a su colega Ingrid Cruz luego de que esta revelara la mala relación que tenían cuando eran parte del área dramática de Canal 13.

Todo ocurrió en el programa "Que te lo digo" cuando el periodista Luis Sandoval llamó al aire a Merino y le advirtió que estaban en vivo, pero la actriz no captó.

Debido a eso, lanzó una sincera revelación: "Ella (Cruz) saca una pelea que tuve hace más de 30 años. Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco", señaló sin saber que estaba al aire.

"Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la 'rotié'", agregó.

Tras darse cuenta de que estaba al aire, Pancha Merino reaccionó ofuscada con Sandoval y le dijo que "nunca más voy a confiar en ti", aunque señaló "bueno, eso fue lo que pasó, ella se metió con un pololo mío muchos meses, pero por eso la encaré".