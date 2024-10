Pancho Melo y TikTok: "Realmente me transformé en un padrino"

El actor Francisco "Pancho" Melo se refirió a su popularidad en TikTok, plataforma donde cuenta con más de 650 mil seguidores.

En conversación con "Una Nueva Mañana" de Cooperativa, el intérprete reveló que decidió incursionar en la red social para promocionar "Oro Amargo", dirigida por Juan Francisco Olea y estrenada recientemente en el Festival de Cine de Varsovia.

"Con mi amigo productor y guionista Moisés Sepúlveda en algún camino hacia una de las locaciones, de repente me dice: 'Tú tienes muchos seguidores, pero no haces nada (...) Deberíamos potenciar tus redes pensando en la película para cuando haya que promocionarla'", explicó el artista.

"Yo no tenía TikTok, no entiendo el lenguaje, pero hay otro lenguaje que ha sido muy interesante, descubrir cómo he generado un contacto con las otras audiencias, que en rigor casi no me conocen como actor de teleserie o como actor, sino que ya una niñita de cinco años se me acerca y me mire y me dice: 'tú eres el tiktoker' y yo digo no lo puedo creer", añadió.

En este contexto, el protagonista de "Al Sur del Corazón" habló del fuerte vínculo emocional que ha generado con la gente joven y solitaria, confesando que "realmente me transformé como en el padrino" de sus seguidores, aludiendo a su personaje en "Isla Paraíso".

"Si uno puede aportar desde algún espacio en esta herramienta que uno lleva todos los días en la mano y te genera un cierto nexo emotivo, virtual, verdadero. Entonces, si uno da un consejo, si uno enseña a anudar la corbata y tuvo una súper buena acogida en relación a decir, porque muchos decían: "qué bueno, nunca nadie me enseñó, qué bueno saberlo, qué bueno estar ahí, el papá que nunca tuve, gracias', ha sido un poco triste, pero muy emocionante", sentenció.