Pangal Andrade y Melina Noto anunciaron el nacimiento de su primera hija

El chico reality Pangal Andrade y la periodista Melina Noto anunciaron el nacimiento de Alanna, su primera hija en conjunto.

La pareja publicó un video de los primeros minutos de la bebé en este mundo y de los momentos previos al parto.

En marzo pasado la pareja tuvo que revelar que estaban esperando a su hija luego de que Raquel Argandoña filtrara la información.

Diversas figuras del espectáculo como Sabrina Sosa, Matías Vega, Gala Caldirola, Matías Assler, Javiera Contador y la candidata presidencial Evelyn Matthei felicitaron a la pareja en redes sociales.