Pareja de Andrés Caniulef envía sentido mensaje: "Mi ángel"

Un sentido mensaje envió Freddy Pérez, pareja del periodista Andrés Caniulef, a raíz de su repentino fallecimiento el pasado 9 de enero.

A través de una cuenta de Instagram donde compartirá recuerdos con el comunicador, el hombre posteó una foto de cuando comenzó a salir con Caniulef en 2022. "Tu, 'el famoso', bromeabas con decirme que yo solo te buscaba por tu fama. Yo, cosa que no esperabas, repliqué diciendo que 'solo te buscaba por los papeles'", señaló el hombre de origen venezolano.

"Me enseñaste tanto, me quisiste tanto que constantemente te preguntabas cómo seríamos cuando tuviésemos 80 años. El día que hablamos de casarnos sonreíste y tus ojos se iluminaron", agregó Pérez.

También reveló que el día en que Andrés Caniulef falleció estaban cumpliendo 4 años de relación. "Ya no estaremos juntos físicamente, pero te llevare siempre en mi corazón y en él, sentiré ese amor tan grande que me demostraste hasta el último instante", dijo.

Ademas Freddy Pérez publicó una imagen conmemorativa del periodista donde lo califica como "mi ángel".