Insulza: El Frente Amplio nunca superó la vocación de reemplazar al PS

En medio del quiebre entre los partidos oficialistas, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo en Cooperativa que el Frente Amplio siempre ha buscado reemplazar al Partido Socialista, razón por la que no ha habido diálogo entre ambas colectividades.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exministro manifestó que "el problema es que los partidos no conversan entre sí. Son partidos aliados supuestamente en torno al gobierno, vamos todos juntos a reuniones de comité político y esas cosas, pero si usted me pregunta cuándo fue la última vez que se reunieron a conversar el Frente Amplio con el Partido Socialista, eso no ha pasado nunca".

"Algunas asperezas se fueron limando, pero esta vocación del Frente Amplio de reemplazar al Partido Socialista, que se expresa realmente ya en mil maneras, nunca pudo ser superada. El Presidente la superó por completo, y dentro del gobierno los ministros se entienden bien entre ellos, pero relaciones entre los partidos prácticamente no hay", explicó.

Sobre la Ley Naín-Retamal, Insulza aseveró que "había dudas respecto de ella, pero el gobierno le dio el pase y dijo que se sacaba, y se sacó, y se votó favorablemente por todos. Entonces, ¿por qué razón ahora se publican listas? ¿Por qué se publica una lista de gente como culpable de que haya sido absuelto el carabinero que disparó contra el ahora diputado electo Gatica?".

"El PC le puede enrostrar lo que sea al Presidente, pero la ley la firmó el Presidente, Las leyes cuando se dictan, efectivamente usted puede vetarla y decir 'yo la voy a vetar porque no me gusta, y no estoy de acuerdo, no está en mis principios', pero la verdad es que esta ley no fue ni vetada ni objetada, y fue promulgada por el Presidente de la República", recordó.

En relación con el futuro del progresismo, el parlamentario dijo que "nuestros partidos han dicho varias veces que vamos a seguir juntos, que vamos a trabajar. Pero si usted me dice cuál es nuestro programa, dónde están las líneas rojas, las cosas que no vamos a aceptar, las cosas que son propias de una coalición, eso no existe todavía. Aquí no hay una coalición opositora de ninguna manera. Hay una promesa de coalición opositora que no ha sido llevada a la práctica".

"Si vamos a seguir diciendo que nosotros somos moralmente distintos y todo lo demás, y publicando listas, la verdad es que no vamos a estar muy a gusto en una alianza de ese tipo", lamentó.

Dictadura en Cuba

Insulza también se refirió a la molestia del Partido Comunista con el Presidente Boric luego que el Mandatario planteara en una entrevista que Cuba es una dictadura.

"El problema es el uso de los términos. Es decir, cuando en un país los dirigentes se eligen por voto popular, eso se llama una democracia. Cuando tienen otra forma de generación, como un partido único, eso se llama dictadura. Y nadie se puede enojar porque se diga eso, porque esa sea la calificación que se da", planteó el senador.

Insulza explicó que "a continuación el Presidente (...) explica las razones por las cuales la Revolución Cubana devino en lo que es la forma de gobierno partido único que existe, básicamente por la manera en la cual fue combatida desde Estados Unidos, pero una cosa es explicar por qué existe una dictadura y otra cosa es decir 'mire, yo entiendo que es lo que ha pasado por tal o cual razón', que decir que no es dictadura. Pues si es dictadura, claro que sí".