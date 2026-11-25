Marco Antonio López, conocido como Parived, presentó un escrito judicial para intentar frenar el desalojo del departamento que compartió con Tonka Tomicic, donde actualmente vive junto a su madre y varias mascotas.

Según reveló el programa "Plan Perfecto", de Chilevisión, el anticuario ingresó una presentación para intentar suspender el procedimiento de desalojo, luego de que un banco exigiera la restitución de la propiedad por incumplimientos en los compromisos de pago.

En el documento, su defensa sostuvo que el ex de la animadora “no habría participado en los acuerdos suscritos entre Tomicic y la entidad bancaria”, por lo que solicitó que se le permita exponer sus derechos antes de concretar el desalojo.

Además, pidió que se declare la nulidad de la obligación o transacción invocada en el procedimiento y, en subsidio, que se le conceda plazo hasta el 30 de diciembre para entregar el departamento.

Entre sus argumentos, López mencionó las dificultades para encontrar una nueva vivienda donde pueda trasladarse junto a su madre, de 87 años, considerando su edad, condiciones médicas y la cantidad de animales que mantiene.

Cecilia Gutiérrez reveló el estado del departamento

En tanto, Cecilia Gutiérrez actualizó sobre el supuesto estado del inmueble que actualmente ocupa Parived, luego de visitar el lugar pocos días antes de la fecha prevista para el desalojo.

"Fui hace menos de una semana, le dije a la vecina: 'Quiero conocer cómo vive antes de que se vaya y ver cómo está'", comentó la periodista en el espacio digital "Bombastic", donde describió las dimensiones de la propiedad, sus obras de arte y amplios pasillos.

La comunicadora también se refirió a las condiciones del patio, donde observó árboles sin podar, mobiliario de exterior y varios platos de comida para gatos, además de una piscina cuyo filtro estaba funcionando, pero con el agua verde.

"La piscina estaba funcionando el filtro, pero estaba verde, el agua verde. Muchas bolsas como de supermercado por todos lados. Muchas sillas como de playa", relató.

Otro de los detalles que llamó la atención de la periodista fue el olor que percibió al abrir una ventana para mirar hacia el exterior, aunque también aclaró que los gatos que vio estaban bien cuidados.

"Yo abrí la ventana para mirar para abajo y sentí olor a gato. Yo creo que el vecino de arriba no está muy feliz", comentó, para luego agregar: "Son lindos los gatos, lindos y bien cuidados. Había mucho olor a gato, mucho, mucho".