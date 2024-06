Pato Torres hizo llamado en medio de delicado estado de salud

El actor Pato Torres aprovechó de hacer un llamado a la tercera edad en medio de un complejo estado de salud.

A través de sus redes sociales, el ex "Teatro en Chilevisión" dijo haberse contagiado de influenza, lamentando no haberse vacunado en contra de esta enfermedad.

"Me quiero dirigir principalmente a la tercera edad. Sí, porque yo fui un porfiado, no me vacuné", partió diciendo en el vídeo.

Si bien el artista admitió haberse confiado debido a que cuida su alimentación y hace actividad física regularmente, explicó que esto no fue suficiente.

"Parece que este bicharraco de la influenza no tenía idea. Así que me atacó igual, y me atacó severamente", agregó el hombre de 71 años.

Asimismo, Torres señaló que, debido a las consecuencias que le dejó la influenza, debió suspender todos sus compromisos laborales así como alejarse temporalmente de sus familiares. "Háganme caso, vacúnense", sentenció.