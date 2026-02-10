PDI establece que Maripán sí divulgó imágenes íntimas de Carmen Castillo

Una pericia de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI establece como un hecho que el futbolista y seleccionado nacional Guillermo Maripán sí compartió con terceros imágenes de carácter íntimo de su Carmen Castillo, autora y figura de redes sociales conocida como "Carmen Tuitera".

En informe policial apunta a que el actual jugador del Torino de Italia se contactó con el medio de farándula Infama, a través de mensajes privados en la plataforma Instagram, ofreciéndoles las imágenes, las que envió en modo "efímero", es decir, para ser vistas solamente una vez.

Según detalla Radio ADN, se trataba de capturas de pantallas del chat de WhatsApp que Maripán tenía con Castillo, a través del cual la afectada le compartió un video íntimo, en diciembre de 2024.

Además, el reporte de la PDI rescata un texto enviado desde la cuenta del jugador, que está verificada por Meta, al portal Infama: "Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia. Pero ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar".

De acuerdo al medio, la pericia establece que Guillermo Maripán "incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada".

Asimismo, se detalla que Infama optó por no publicar las imágenes, pero entendiendo de que el divulgador buscaría otros medios para lograr su difusión.

Finalmente, el citado reporte de la PDI apunta que a su fecha de emisión, no había sido posible interrogar a Maripán o revisar sus dispositivos electrónicos, por -argumento su defensa- estar concentrado con la selección chilena; y posteriormente porque su representación pidió primero acceder a los antecedentes de la carpeta investigativa.

En el primer día hábil de 2026, Castillo concurrió a tribunales para "autonotificarse" de la demanda civil que en mayo de 2025 interpuso Maripán en su contra, solicitando 200 millones de pesos como indemnización; y en respuesta a la querella que la influencer presentó antes, justamente acusando la difusión o autorizada de contenido de carácter íntimo.