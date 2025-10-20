Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Pedro Pascal fue captado bailando cumbia en masiva protesta contra Trump

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El actor participó este fin de semana en la multitudinaria manifestación "No Kings".

Pedro Pascal fue captado bailando cumbia en masiva protesta contra Trump
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Pedro Pascal se volvió viral al participar en la multitudinaria manifestación "No Kings", realizada en distintas ciudades de Estados Unidos en señal de rechazo al gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigración. 

En este contexto, el chileno apareció este sábado en la protesta realizada en Los Ángeles, donde bailó al ritmo de "Cumbia contra la migra" de Jornaleros del Norte. 

Asimismo, el protagonista de "The Last of Us" posó con un cartel alusivo al presidente del país norteamericano, donde una drag queen -que está al lado de su primera esposa, Ivana- aparece mirando de reojo al magnate, con el texto: "No kings, only queens" (No reyes, solo reinas). 

La protesta "No Kings" reunió a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos bajo un mismo mensaje: rechazar las políticas antimigración y el autoritarismo del gobierno de Trump, con un ambiente marcado por la música, el arte y el humor político, los manifestantes exigieron respeto y derechos para las comunidades migrantes y LGTBQ+.

Anteriormente, Pascal ya había manifestado su postura frente al mandatario republicano, expresando en distintas ocasiones su rechazo a las políticas de Trump y su apoyo a las causas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la migración y a la igualdad. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada