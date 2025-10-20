Pedro Pascal fue captado bailando cumbia en masiva protesta contra Trump

El actor Pedro Pascal se volvió viral al participar en la multitudinaria manifestación "No Kings", realizada en distintas ciudades de Estados Unidos en señal de rechazo al gobierno de Donald Trump y sus políticas antimigración.

En este contexto, el chileno apareció este sábado en la protesta realizada en Los Ángeles, donde bailó al ritmo de "Cumbia contra la migra" de Jornaleros del Norte.

Pedro Pascal bailando ‘Cumbia contra la migra’ de los Jornaleros del Norte pic.twitter.com/VvltcNuPVq — Pedro Pascal Daily (Fan Account) (@pascalarchive) October 19, 2025

Asimismo, el protagonista de "The Last of Us" posó con un cartel alusivo al presidente del país norteamericano, donde una drag queen -que está al lado de su primera esposa, Ivana- aparece mirando de reojo al magnate, con el texto: "No kings, only queens" (No reyes, solo reinas).

La protesta "No Kings" reunió a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos bajo un mismo mensaje: rechazar las políticas antimigración y el autoritarismo del gobierno de Trump, con un ambiente marcado por la música, el arte y el humor político, los manifestantes exigieron respeto y derechos para las comunidades migrantes y LGTBQ+.

Anteriormente, Pascal ya había manifestado su postura frente al mandatario republicano, expresando en distintas ocasiones su rechazo a las políticas de Trump y su apoyo a las causas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la migración y a la igualdad.