Periodista Claudio Fariña reveló que se puso un pellet: "Estaba borrado"

Tras años alejado de la TV y de los medios, el periodista Claudio Fariña dio una entrevista en la que reveló que se puso un pellet debido a problemas de alcohol.

En conversación con Sábado de El Mercurio, Fariña indicó que en 2019 estuvo en su peor momento, estando fuera de pantalla (había sido despedido de TVN en 2018) y en medio del estallido social.

"Mi mamá me llamó tres días después de que había empezado el estallido y me preguntó cómo estaba. Y yo le dije que bien, que por qué me preguntaba eso, 'porque están quemando medio Santiago'. Y yo nunca me enteré de que había habido estallido social porque no veía las noticias y estaba encerrado en mi casa", relató Fariña.

"Estaba perdido", continuó el periodista, "borrado del mundo. Yo te diría que ese fue el momento en que dije 'guau'".

"No tomo desde hace cinco años y me prometí renovar el pellet todos los años en noviembre. Desde hace cinco años que llega noviembre y es como si fuera un cumpleaños al que tengo que ir", expresó.