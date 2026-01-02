Periodista Darynka Marcic compartió emotivos registros de su matrimonio civil

La periodista Darynka Marcic contrajo matrimonio civil con su pareja este viernes y compartió registros del momento a través de sus redes sociales.

En las imágenes difundidas, se le ve junto a su ahora esposo, el también periodista Mariano Serce, tras la ceremonia realizada en el Registro Civil, en una instancia íntima junto a familiares y cercanos.

Las publicaciones fueron acompañadas de mensajes felicitaciones, las que llegaron desde colegas del mundo televisivo y amigos, los cuales agradeció en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que la comunicadora se ausentó de la transmisión especial de Año Nuevo de Mega debido a los preparativos de la boda.

Al respecto, la propia Marcic explicó que decidió restarse del espacio para enfocarse en el proceso previo a la ceremonia. "Preferí no estar porque el matrimonio civil era al día siguiente y quise dedicarme a los preparativos", señaló.

En tanto, la pareja de periodistas continuarán con las actividades de este nuevo capítulo en su vida personal este sábado 3 de enero, con la ceremonia religiosa del matrimonio.