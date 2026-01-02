Periodista Darynka Marcic compartió emotivos registros de su matrimonio civil
La comunicadora se ausentó de las transmisiones de Año Nuevo de Mega
La periodista Darynka Marcic contrajo matrimonio civil con su pareja este viernes y compartió registros del momento a través de sus redes sociales.
En las imágenes difundidas, se le ve junto a su ahora esposo, el también periodista Mariano Serce, tras la ceremonia realizada en el Registro Civil, en una instancia íntima junto a familiares y cercanos.
Las publicaciones fueron acompañadas de mensajes felicitaciones, las que llegaron desde colegas del mundo televisivo y amigos, los cuales agradeció en sus historias de Instagram.
Cabe recordar que la comunicadora se ausentó de la transmisión especial de Año Nuevo de Mega debido a los preparativos de la boda.
Al respecto, la propia Marcic explicó que decidió restarse del espacio para enfocarse en el proceso previo a la ceremonia. "Preferí no estar porque el matrimonio civil era al día siguiente y quise dedicarme a los preparativos", señaló.
En tanto, la pareja de periodistas continuarán con las actividades de este nuevo capítulo en su vida personal este sábado 3 de enero, con la ceremonia religiosa del matrimonio.