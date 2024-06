Perla Ilich preocupa al revelar que le detectaron un tumor en el útero

Preocupación causó Perla Ilich al revelar que no se encuentra bien de salud ya que le fue detectado un tumor en el útero.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de "Perla, tan real como tú", que hace solo unos días causó polémica al intentar incursionar en la política, se sinceró sobre su actual estado de salud.

"No es un bebé el de la imagen, es un tumor en mi útero ni bueno ni malo en estos momentos", contó la figura televisiva en el posteo, dejando entrever que aún espera el resultado de una biopsia.

Bajo esta línea, la gitana recalcó la importancia de mantener controles preventivos: "Tengo tanta fe en Dios que sé que será bueno, esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante en algún aviso que nuestro cuerpo nos da", señaló.

"Estoy feliz aunque no me lo crean. No he sido perfecta en la vida pero sé que hecho las cosas bien y esto me da más fuerza para agradecer a Dios y enfrentar todo tipo de obstáculos en la vida", cerró Ilich.