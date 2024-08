Pidió disculpas: José Luis Reppening salió regañado tras subir video a Instagram

Este fin de semana, el periodista José Luis Reppening compartió un registro en donde aparecía trabajando en labores de hogar, específicamente lavando ropa a mano en su casa.

"Para que no digan que es puro cuento, también tengo que refregar la ropa porque no sale toda la mugre de la lavadora. Hay que hacerle con la escobilla a lo que uno ya sabe que no va a salir. Soy toda una 'Soa'", escribió el conductor del matinal Tu Día mientras refregaba el uniforme de colegio de uno de sus hijos.

"Para los que no me creen que mi logia da al poniente, efectivamente da al poniente. Aquí estoy, refregando la ropa de los niños. Así es la vida", compartió el comunicador en su cuenta de Instagram.

A pesar de los comentarios de apoyo con incluso amables usuarios que le dieron tips de lavado, otros llamaron la atención de "Repe" al dejar el agua corriendo mientras pasaba la escobilla.

Posteriormente, el compañero de Priscilla Vargas aceptó los regaños y salió a ofrecer disculpas.

"¡Gracias por la ayuda! Me quedo con 'remojar en agua caliente con jabón Popeye o quita manchas' y no dejar corriendo el agua... perdón por eso, pero solo fue el pantalón de Pablito", señaló.