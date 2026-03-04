Raimundo Cerda se lanza contra Sammis Reyes: "Oculta una personalidad"

La polémica pelea entre Sammis Reyes y José Manuel "Cuco" Cerda sigue sumando nuevas voces y es que, este martes, Raimundo Cerda alzó la voz para criticar la actitud del exjugador de la NFL.

En el programa "Hay que decirlo", el hermano de Cuco señaló al deportista como "una persona poco tolerante a la frustración (...) No tiene ninguna tolerancia, por ejemplo, por una talla que le hizo el pastor Rocha desató una rabia y una odiosidad".

Además, Cerda cuestionó la exposición pública del exjugador de la NFL tras convertirse en padre: "Él pidió tranquilidad, pero él mismo se expone a estas fiestas en vez de estar tranquilo. Él mismo se expone a una pelea en una disco", añadió.

En este contexto, el exchico reality confesó creer que Reyes esconde una parte de su personalidad por su relación con Emilia Dides -expareja del ex "Gran Hermano"-: "Yo siento que él oculta una personalidad, como que algo le debe estar presionando el sistema nervioso constantemente", afirmó.

"Y después lo de Emilia, que fue algo muy tensional, porque Emilia vive siempre arriba, es muy hiperactiva, entonces yo creo que eso lo hace estar en una personalidad totalmente fuera de él", sentenció.

Las palabras de Raimundo se suman a las declaraciones de la productora Bizarro, encargada del Festival de Viña y la fiesta Bresh, quienes decidieron "no invitarlo a ninguna actividad" tras actitudes violentas y prepotentes contra sus trabajadores.