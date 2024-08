Raquel Argandoña habló del reencuentro con su hija Kel Calderón tras cuatro años

Esta semana Raquel Argandoña vivió uno de los momentos más felices de su vida: tras cuatro años distanciadas pudo reencontrarse con su hija Kel Calderón durante su juramento como abogada y pasar un grato momento familiar.

Desde que en plena pandemia Nano Calderón atacara violentamente a su padre, Hernán Calderón, la relación entre Raquel y Kel se quebró completamente. Mientras la nueva abogada apoyó a su padre, "La Quintrala" se inclinó por ayudar a su hijo.

Durante varios años Kel Calderón y Argandoña no tuvieron contacto de ningún tipo debido a sus diferencias. Sin embargo, a comienzos de este año, la mujer de 66 años sufrió un problema intestinal que la tuvo hospitalizada durante varias semanas.

Fue aquel episodio en el que madre e hija volvieron a reencontrarse, aunque con distancia: Kel se asustó por el estado de salud de su madre y se hizo presente con un ramo de flores y una tarjeta.

Raquel Argandoña y su hija

Esta semana el distanciamiento entre ambas quedó reducido a nada ya que Argandoña fue invitada por su hija a su juramento como abogada. "Me llamó el jueves para invitarme a su juramento y titulación, y después a un almuerzo familiar, pero no quiero dar detalles porque quiero ser cauta y respetarla a ella", señaló Argandoña a Lun.

Pese a la cautela, "La Quintrala" no pudo ocultar su emoción y agregó que "no la veía hace tiempo" y que "se veía preciosa y la sentí muy cariñosa conmigo, me hizo sentir muy cómoda, fue todo muy emocionante".

Si bien no emitió declaraciones sobre el reencuentro de su mamá, Kel publicó en sus redes sociales una foto junto a sus dos padres y su nuevo título como abogada.